中共國防部周五公布了大陸最近進行的陸基中段反導攔截技術試驗影像，官媒指稱，這次試驗是較早之前進行，當時也發布過消息，但因為相關畫面過於機密而未的公開，一直到近日其測試畫面才首度公開。分析人士認為，中段反導攔截經多次試驗後，技術已經相當成熟，反彈道導彈體系已具備實戰能力。

中共解放軍新聞傳播中心官方微博首次公布陸基中段反導攔截技術試驗的畫面，影片顯示雷達發現目標後，共軍待導彈訊息裝填完畢，攔截彈發射，利用1號導彈跟蹤目標，並成功攔截。

早先有關中段反導的新聞都沒有影像，報導亦僅寥寥數語，網民猜測這種「字少事大」的新聞都值得特別關注。（圖／微博影片截圖）

今年以來共軍曾在2月4日與6月20日發布消息稱，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的。由於報導僅寥寥數語，很多網民猜測這種「字少事大」的新聞都有極重大的意義與背景。這次共軍公布陸基中段反導測試，網民戲稱「過於先進不宜展示的畫面來了！」

中國陸西北某基地研究員陳德明表示，「反導是戰略防禦的核心能力、大國博弈的重要籌碼，有和沒有是完全不一樣的」。陸基中段反導攔截技術是指在彈道導彈的飛行中段，也就是在大氣層外實施攔截的技術，一般用於攔截中遠程甚至洲際彈道導彈。

大陸分析人士表示，中國官方首次曝光陸基中段反導攔截實驗畫面，從視頻中至少可以得出3個結論：1.雷達能力很強，跟蹤很穩定，鎖定彈道導彈這類速度超過10馬赫的超高速目標毫無壓力；2.導彈採用的是點對點的攔截方式，直接攔截彈撞導彈，可以做到完全摧毀，比俄羅斯的破片散佈式攔截高出一個層面；3.既然中段攔截視頻已經對外公開，顯示多次試驗後的技術已經相當成熟，反彈道導彈體系已具備實戰能力。