連兩年熱身賽確定少了「野獸」林志傑助陣的台北富邦勇士，9日在高雄熱身賽跟新北國王上演雙北大戰，卻因國王昨晚還在新莊參加公益賽事，不少主力今天都沒有登錄上場，國王等同派出「二軍」面對勇士，最後會被勇士以114比99擊潰並不意外，勇士今年熱身賽也以兩戰全勝收場。

由於楊敬敏、林書緯、蘇士軒、戴維斯等主力昨天前往新莊自家主場參加公益賽，也讓他們今天沒在高雄熱身賽登錄上場，只在場邊擔任觀眾，不過國王一開賽仍打出誇張18比5小高潮，畢竟他們面對的是連兩天出賽的勇士，可是勇士隨即回穩追上，打完上半場，雙方打成57平。

儘管第三節雙方仍然保持互有領先僵局，但到末節，勇士充分利用辛特力強攻優勢，逐漸擴大領先差距到兩位數以上，幾乎宣告提前掌握勝利，可是陳范柏彥最後2分51秒投進三分球同時，落下不小心踩到陳俊男的腳，直接扭傷右腳踝提前退場，卻已經無損戰局了。