「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經43歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。近日她到屏東擔任街舞比賽的評審，途中卻眼前發黑、心臟刺痛，幸好事後已經沒事。

KIMIKO日前擔任街舞大賽的評審，她透露在比賽途中，身體突然不適開始大冒冷汗，且心臟刺痛、氣喘，「原本想硬ㄍㄧㄣ到比賽最後，但後來整個人呈現眼前發黑狀，公司同事趕緊帶我離開座位，在廁所乾嘔到胃抽筋後，身上的黑西裝外套已經被汗水浸溼透。」敬業的她最後回到評審席，但仍然頭昏眼花、動作遲緩，幸好有設置緊急救護站。

等待救護人員的同時，有熱心工作人員提議可以先按摩緩解，同事也從KIMIKO的袋子翻出小藥包，裡面從胃散、止痛藥、精油到OK繃皆備齊，她慶幸地表示最後仍有順利完成任務，同時感謝現場長官們、主辦單位及幕後英雄們。

KIMIKO表示自己一大早從台北趕到屏東，路上都不敢睡覺，怕把髮型弄亂，並坦言：「以前出門前K爸爸都會幫我準備緊急藥袋。他總是告訴我『身體狀況要由自己掌握』沒想到現在做這件事的人換成老王了」，在高鐵的回程路上才告知丈夫遇到突發事件，才知道那個袋子中的小藥包是丈夫趁她睡著時準備的。