民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今（9）日在臉書表示，行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌來到苗栗，用執政成績單爭取選民支持，苗栗「大合作大建設」時代，中央地方會共同為苗栗鄉親爭取更好的生活品質！

行政院長蘇貞昌9日下午3點半到苗栗縣舉辦政績說明會，也替黨內縣長參選人徐定禎站台。蘇貞昌說，民進黨對苗栗各項建設，中央都大力支持，從沒有虧待過苗栗，國民黨執政72年，是該給民進黨一個機會試試看，讓政黨輪替、翻轉苗栗。

蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌等人都到場為徐定禎助講，各鄉鎮市長、縣議員、各界代表與各參選人，也都前往幫徐定禎站台。

蘇表示，行政院建設苗栗不分山線、海線，他舉例國道1號五揚延伸到頭份市，需要750億元，中央核定全額負擔並在上個月開工，也花費2.5億元改善聯合大學前的聯大道路、國1增設造橋交流道也斥資18億元。

他說，這陣子中央還挹注12.3億元給部立苗栗醫院興建急重症大樓，也允諾全額補助11億元要幫苗栗縣警察局翻新，未來如果徐定禎當選，中央地方連一線，建設福利都看得見。

蘇表示，苗栗縣72年以來不曾政黨輪替，都是國民黨、地方派系把持，這些年來國民黨執政做得不怎麼樣，他盼苗栗鄉親給民進黨一個機會，選擇對的人，才有辦法改變一個城市、一個縣市。

徐定禎說，他是翻轉苗栗的唯一可能，中央地方一條心，團結為苗栗建設打拼，唯有擺脫國民黨的派系黑金，苗栗才能脫胎換骨，他呼籲苗栗人要勇敢站出來，一起寫下苗栗政黨輪替的歷史。

徐定禎強調，行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌來到苗栗，用執政成績單爭取選民支持，苗栗「大合作大建設」時代，中央地方會共同為苗栗鄉親爭取更好的生活品質！