俄國總統普丁7日迎來70壽辰，當局考量現階段處境艱難，原欲低調慶生，豈料克里米亞大橋爆炸案讓這位領導人失了顏面，透過衛星影像圖可見誇張威力，國內不少強硬派人士也建議報復。
根據美國太空公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）以及「行星實驗室」（Planet Labs）釋出的衛星影像照片，克赤大橋(Kerch Bridge)上下為鐵、公路系統共構，當天一輛載有炸彈的卡車突然引爆，可以看到公路面(圖前)慘烈斷成4截，明顯殘留焦黑痕跡，中間段甚至整座沒入海中；至於鐵路橋(圖後)一處橘色光點代表火勢燒的猛烈，煙霧直竄天際，波及一列同向火車的7截車廂。
另一組照片從不同視角拍下，僅相隔一天，右圖海面左側出現拖長的黑色煙霧，綿延好幾公里，皆是從橋面一處微弱光點所冒出。
馬薩爾科技表示，該橋樑跨度的結構因爆炸而嚴重毀損，鐵軌與車廂遭受波及起火燃燒，一架救援直升機正前往灌救。
此次襲擊被歸咎於烏克蘭行動的一環，讓普丁顏面盡失，除了發生在70大壽翌日，克赤大橋極富象徵意義地位，地理位置對軍隊後勤補給至關重要；克宮回應克里米亞大橋爆炸形同宣戰，目前境內一些激進派官員正全力慫恿普丁展開報復行動，外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發文怒嗆，「顯然這是恐怖主義意味」。外界也越來越憂心，普丁動用核武的日子將近。
該橋長約19公里，被俄羅斯媒體譽為「世紀建築」，因為它連接克里米亞及俄羅斯境內，是俄軍運輸裝備、彈藥和兵力的重要樞紐。此前俄國官員聲稱，該地距離烏克蘭僅160多公里，不過受到完整且良好的保護，完全不必擔心受到海、陸、空的威脅。
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