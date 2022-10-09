台東縣消防局今天剛處理完南一段登山客創傷案件，9名搜救人員還在返程途中，於中午11時起連續接獲小關山1名登山協作高山症、關山嶺山登山客腳扭傷案件，雪上加霜的是台20線向陽路段落石不斷，道路不通，且恰逢國慶連假期間大量登山客上山，造成回堵，發生山下搜救人員無法上山，山上搜救人員亦無法下山的窘狀。

台東縣消防局表示，考量現況消防戰力，由第1梯次、第2梯次搜救人員接續下山前往處理關山嶺山登山客腳扭傷案件，另小關山協作高山症案件，因需從高雄端小關山林道前往，協調高雄市消防局先行派員出動處理，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機搭載消防署特種搜救隊東部分隊人員展開救援，惟因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機無法救援返程。

搜救人員攙扶關山嶺扭傷患者後，馬不停蹄地集結第一梯次及第二梯次搜救人員，考量人員體力及身體狀況，重新編組人力，由甫從關山-海諾南山南一段救援任務下山的鹿野分隊小隊長方麒鈞率領隊員胡俊雄、張雋景、張宜煒共計4名消防人員，於明日再繼續執行小關山協作高山症案件。

同時申請明日空勤直升機救援，期望明早有穩定的好天氣，讓高山症患者能及早下山接受適當的醫療處置。