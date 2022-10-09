台灣民意基金會董事長游盈隆8日在臉書指出，總統蔡英文第二任期至今，民調大幅流失近40個百分點，提出外交部長吳釗燮宣布暫不尋求與美國建立全面性外交關係、蔡英文力挺前新竹市長林智堅、沒收初選、中介法等5點讓年輕族群支持度顯著減少的原因。台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱質疑認為，民進黨的本質就是詐騙集團，蔡英文的本體，就是一台經過華麗包裝的巨大讀稿機，因此年底我們一定要站出來，用選票下架這樣一個可怕的政府。

高揚凱9日在臉書貼文表示，蔡英文的本質就是欺騙，民進黨本質上就是全台灣最大的詐騙集團，不僅如此，還「黨國不分」、「獨裁專制」。以台美關係來說，2020年駐美代表蕭美琴赴美，網路上一堆吹捧蕭美琴的文章，結果兩年過去了，換來的是外交部長吳釗燮對外宣布「暫不尋求與美國建立全面性外交關係」，連民進黨引以為傲寫在黨綱裡的台獨主義，現在都能放棄。

高揚凱接著指出，民進黨全黨在蔡英文一聲令下，無腦的支持抄襲市長林智堅，以及沒收掉民進黨的黨內初選制度等這兩點，都可以顯示出蔡英文女皇獨裁專制的模樣，表露無遺。

高揚凱甚至認為，民進黨箝制媒體多年，放眼有線電視播放的新聞台，有哪一台敢不對民進黨、蔡英文歌功頌德。民進黨跟蔡英文還想將黑手伸進網路世界，透過「數位中介服務法草案」來，全面掌控台灣內部的言論。

高揚凱質疑，民進黨的本質就是詐騙集團，蔡英文的本體，就是一台經過華麗包裝的巨大讀稿機，唸出來的文字，全然為的是民進黨的政治私利。台灣不能再這樣繼續空轉下去，年底我們一定要站出來，用我們的選票，下架這樣一個可怕的獨裁專制政府，讓中華民國能夠掙脫泥淖，向更好的未來前行。