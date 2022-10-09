民眾黨桃園市議員參選人黃成峻競選總部成立大會，市長參選人賴香伶前往支持。(賴佑維攝)

民眾黨桃園市議員參選人黃成峻競選總部成立大會，黨主席柯文哲高唱「堅持」。(賴佑維攝)

為黨籍參選人站台 柯文哲高歌「堅持」

民眾黨桃園市議員參選人黃成峻競選總部成立大會，黨主席柯文哲、市長參選人賴香伶前往支持。柯文哲表示，民眾黨投入選舉，口號是民眾新希望，在桃園區只提名1席，呼籲大家支持。柯文哲也高唱歌曲「堅持」帶動現場氣氛。

柯文哲說，民眾黨投入選舉，口號是民眾新希望。而民進黨跟國民黨除了統獨外，看不出來什麼不一樣。他又說頂多國民黨餐桌禮儀比較好，民進黨不怕講，整桌捧去，連盤子吃光光。

柯批評，民進黨擋BNT，連買疫苗都鬼鬼祟祟，台灣人民普遍失望，但轉過來看國民黨覺得絕望，國民黨連罵人都不會罵，到底在做什麼。柯文哲又說，民眾黨不是每個都是聖人，但做錯會反省，會認錯，每天怎麼想做更好，絕不會蓋棒球場花12億。

柯文哲又說，民進黨變成這樣，就是傲慢。但不是說選票教訓民進黨，不好的政府是人民縱容出來的，雖然不期待一天改變國家，但不是什麼都不做就會改變。呼籲0對民進黨失望，對國民黨絕望的民眾，投給黃成峻、投給賴香伶。

賴香伶表示，雖然她是苗栗客家人，但愛台灣不是因為戶籍在哪裡，而是心在哪裡，她說，民眾黨個個素人，但是驍勇善戰。指桃園國民運動中心5百多天沒修，為什麼是只有黃成峻唯一開記者會追蹤，沒看到其他議員追。稱讚黃勇於任事，不怕施壓，若她當市長，黃成峻一定用力監督，手下不留情。