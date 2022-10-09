民進黨基隆市長參選人蔡適應前往信義市場拜票，有魚販贈送鱸魚，象徵「如魚得水」。（民進黨基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

新北市長侯友宜致贈「是時『侯』了」HOUHOU加油扇競選小物，喊話謝國樑是時候該當選市長，是時候該為基隆市民服務。（陳彩玲攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應前往信義市場拜票，有知名的古早味蛋糕店致贈蛋糕，象徵「高中」。（民進黨基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

選戰進入倒數，藍綠集中火力掃街拜票，國民黨基隆市長參選人謝國樑9日邀新北市長侯友宜，前往仁愛市場爭取選民支持，有攤商熱情致贈「菜頭」、「鳳梨」祝賀；民進黨基隆市長參選人蔡適應則現身信義市場，有魚販贈送鱸魚，象徵「如魚得水」，近日可見他和基隆市長林右昌在各場合一同拜票。

謝國樑與侯友宜今日在仁愛市場合體掃街拜票，接著前往謝國樑位在七堵的競選總部參訪。最後，侯友宜致贈「是時『侯』了」HOUHOU加油扇競選小物，喊話謝國樑是時候該當選市長，是時候該為基隆市民服務。

謝國樑表示，感謝侯友宜百忙中前來力挺，並提及自己對仁愛市場有很深的情感，不僅有許多同學、朋友在此設攤，更與許多攤商們有著深厚友誼，今日除介紹市場美食外，也讓侯市長感受基隆民眾的熱情，希望藉著侯的高人氣，「一起侯侯做代誌」，新北、基隆共同攜手為人民拚好日子。

國慶連假邁入第二天，蔡適應則一早現身信義市場，與市議員參選人陳宜、陳軍佐一同拜票，吸引許多民眾爭相合照，不僅有知名的古早味蛋糕店，致贈象徵「高中」的蛋糕，還有攤商特別在大雨中贈送一尾鱸魚，象徵「如魚得水」，並高喊「蔡適應凍蒜」。

蔡適應表示，他過去擔任前立委王拓辦公室主任、三屆市議員時，看到基隆灰暗傾頹，當時因為沒有行政權，眼睜睜看著城市落寞，後來有幸當上立委，與市長林右昌一起合作，處理交通、城市建設、民生供水等問題，把基隆帶出灰暗的幽谷，市民都看在眼裡，基隆隊也因此能獲得鄉親的青睞。