來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。交流會首先由台中市曉明女中管樂團打頭陣，以《沙漠之風─絲路上的商隊》曲目開場，描述一支中東商隊在沙漠旅程途中經過熱鬧市集，卻遇上激烈沙塵暴，昂揚有朝氣的中東曲風令人耳目一新。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。交流會首先由台中市曉明女中管樂團打頭陣，以《沙漠之風─絲路上的商隊》曲目開場，描述一支中東商隊在沙漠旅程途中經過熱鬧市集，卻遇上激烈沙塵暴，昂揚有朝氣的中東曲風令人耳目一新。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，9日他們與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，台中曉明女中的學生自製日文看板歡迎京都橘高校吹奏樂部來台演出。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。曾榮獲多次高中職組室外行進管樂比賽第一名，及國慶大會等慶典表演常客的北一女中樂儀旗隊，帶來整齊畫一的緊湊樂曲，配上著名的操槍表演，讓人看得目不轉睛。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。曾榮獲多次高中職組室外行進管樂比賽第一名，及國慶大會等慶典表演常客的北一女中樂儀旗隊，帶來整齊畫一的緊湊樂曲，搭配飄揚的旗幟，展現年輕活力。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出。曾榮獲多次高中職組室外行進管樂比賽第一名，及國慶大會等慶典表演常客的北一女中樂儀旗隊，帶來整齊畫一的緊湊樂曲，搭配飄揚的旗幟，展現年輕活力。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，9日他們與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，吸引大批民眾到場觀賞，兩廳院的階梯座無虛席。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，表演中變換不同曲風，走位多變，獨特的邊走邊跳邊吹奏的演出方式，展現出青春洋溢的氣息，吸引全場目光，獲得滿堂喝采。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，以獨特的邊走邊跳邊吹奏的演出方式，展現出青春洋溢的氣息。蘇沙號管樂器上套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，以獨特的邊走邊跳邊吹奏的演出方式，展現出青春洋溢的氣息。蘇沙號管樂器上套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，展現出青春洋溢的氣息，吸引大批民眾到場觀賞。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，蘇沙號管樂器上套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，吸引許多民眾到場觀賞，成員們在表演過程中，也會向群眾揮手互動。蘇沙號管樂器上套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，以獨特的邊走邊跳邊吹奏的演出方式，展現出青春洋溢的氣息，吸引大批民眾到場觀賞。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，其精湛的表演讓一旁觀賞的北一女樂儀旗隊的學生們拍手叫好。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，表演結束後，北一女中樂儀旗隊學生與京都橘吹奏樂部學生在合照時，互相用手比出愛心，1名北一女學生更跑進京都橘高校的隊伍中合影。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，表演結束後，北一女中樂儀旗隊學生（右）與京都橘吹奏樂部學生（左）互相交流、擁抱展現台日情誼。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，表演結束後，京都橘吹奏樂部學生（前排白色上衣者）和曉明女中管樂團學生們合影留念。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，9日與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，1名年輕學生帶著《橘色惡魔的弱弱指導法》前來觀賞表演。（黃世麒攝）

來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部（以下簡稱京都橘吹奏樂部）颳起一陣「橘色旋風」，所到之處受到台灣民眾熱情歡迎。9日他們與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同演出，吸引大批民眾到場觀賞難得一見的台日高校青春活力交流嘉年華。

京都橘吹奏樂部是該校音樂老師平松久司於1961年所創立，60多年來帶領著橘色制服的少年少女們，以「活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿」為宗旨，在日本國內及國際上帶來許多精彩演出，更有「橘色惡魔」之稱，高水準的演出獲得一致好評，不但曾受邀前往美國玫瑰花車遊行表演，也曾與多名日本知名藝人合作，去年更奪下日本行進管樂大賽金獎。

交流會首先由台中市曉明女中管樂團打頭陣，以《沙漠之風─絲路上的商隊》曲目開場，描述一支中東商隊在沙漠旅程途中經過熱鬧市集，卻遇上激烈沙塵暴，昂揚有朝氣的中東曲風令人耳目一新。接著由榮獲多次高中職組室外行進管樂比賽第一名及國慶大會等慶典表演常客的北一女中樂儀旗隊，則帶來整齊畫一的緊湊樂曲，配上著名的操槍表演，讓人看得目不轉睛。