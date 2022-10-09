來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部（以下簡稱京都橘吹奏樂部）颳起一陣「橘色旋風」，所到之處受到台灣民眾熱情歡迎。9日他們與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同演出，吸引大批民眾到場觀賞難得一見的台日高校青春活力交流嘉年華。
京都橘吹奏樂部是該校音樂老師平松久司於1961年所創立，60多年來帶領著橘色制服的少年少女們，以「活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿」為宗旨，在日本國內及國際上帶來許多精彩演出，更有「橘色惡魔」之稱，高水準的演出獲得一致好評，不但曾受邀前往美國玫瑰花車遊行表演，也曾與多名日本知名藝人合作，去年更奪下日本行進管樂大賽金獎。
交流會首先由台中市曉明女中管樂團打頭陣，以《沙漠之風─絲路上的商隊》曲目開場，描述一支中東商隊在沙漠旅程途中經過熱鬧市集，卻遇上激烈沙塵暴，昂揚有朝氣的中東曲風令人耳目一新。接著由榮獲多次高中職組室外行進管樂比賽第一名及國慶大會等慶典表演常客的北一女中樂儀旗隊，則帶來整齊畫一的緊湊樂曲，配上著名的操槍表演，讓人看得目不轉睛。
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