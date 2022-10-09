2022國慶晚會在桃園陽光劇場熱鬧登場。(桃園市新聞處提供／呂筱蟬桃園傳真)

2022國慶晚會在桃園陽光劇場熱鬧登場。(桃園市新聞處提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2022守土衛國你我同行」國慶晚會今天晚間在桃園市陽光劇場登場，蔡英文總統蒞臨現場參與活動，她說，明天就是國慶日，許多僑胞朋友從世界各地回到台灣展現對家鄉的關心和熱愛，要向大家表達誠摯歡迎，而桃園市在8年鄭文燦市長帶領下發展快速，帶動人口移入，目前桃園累積吸引投資金額超過3400億，是所有縣市第一名也創造最多就業機會。

蔡英文總統表示，在六都中桃園市最晚改制升格的直轄市，但是8年來在鄭文燦市長帶領下桃園發展快速，表現非常亮眼，桃園在國內媒體所做的施政滿意度一直在前段班，每次評比都拿到不少獎項，桃園市這幾年以智慧城市為亮點，很多的產業進駐包括捷運、社宅、鐵路高架化、會展中心，許多在桃園的建設都在加速進行，也因此帶動人口移入，過去8年桃園新增21萬人口，國門之都也是僑胞回台第一站，這幾年來推動投資台灣3大得到很多台商朋友響應，目前桃園累積吸引投資金額超過3400億，是所有縣市第一名，也創造最多就業機會。

她也說，現在桃園挺台商、台商挺台灣成為互相帶動成長的正向巡迴力量，特別感謝大家今天聚在這裡一起共度中華民國111年國慶，今年國慶主題是守土衛國、你我同行，過去這一年大家攜手團結克服許多挑戰，面對疫情大家一起努力度過最困難的時刻，10月13日邊境就要解封，歡迎更多國際朋友來到台灣，促進更多國際交流。

蔡英文總統也提到，面對未來的挑戰，國軍弟兄姊妹在第一線守護國人安危，只要全民同心協力，一定可以守護國土與家園，相信世界已經看到台灣的韌性以及捍衛台灣自由民主的決心，更多共享民主價值的民主夥伴也會和我們一起努力維護區域穩定和平。