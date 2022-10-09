某職校有男同學因不滿被踩到腳，竟一時氣憤拿拖把棍猛毆一名男同學，造成對方多處皮肉撕裂傷。（呂妍庭翻攝）

某職校有男同學因不滿被踩到腳，竟一時氣憤拿拖把棍猛毆一名男同學，造成對方多處皮肉撕裂傷。（呂妍庭翻攝）

某職校有男同學因不滿被踩到腳，竟一時氣憤拿拖把棍猛毆一名男同學，造成對方多處皮肉撕裂傷。（呂妍庭翻攝）

嘉義日前才發生某高工有學生推同學撞牆、出拳毆打對方的校園霸凌事件，今再傳某職校有男同學因不滿被踩到腳，竟一時氣憤拿拖把棍猛毆一名男同學，造成對方多處皮肉撕裂傷的暴力事件，校方強調，第一時間已進行處置和通報，也會持續關心兩名學生狀況、加強輔導，避免類似事件再發生。

網路社群和通訊軟體流傳一段約15秒影片，一名男學生手持棍棒，往另一名坐在椅子上男同學毆打，對方先是一臉錯愕，隨即被打到彎曲身子，經向校方求證，這起事件發生在上周三5日午休時間，第一時間已將被打同學送到保健室，因身上有皮肉撕裂傷，再由校方送往鄰近醫院治療。

校方表示，打人和被打的學生都是高一生，當天上午打人的同學指控對方踩到他的腳，但對方說沒有感覺有踩到人，兩人因此發生爭執，當下接到其他同學反映，就把兩人帶到教官室了解，被打學生也當面跟打人的同學道歉，沒想到打人的同學竟在午休結束快上課時，突然拿掃地用具棒打對方成傷。

校方除將人送醫，也進行校安通報，並通知雙方家長，被打學生家長揚言要提告，但校方目前未接獲進一步訊息，未來仍會持續關心學生、加強宣導，更澄清絕無外傳壓案子的狀況。