俗話說「家有一老，如有一寶」，一名女網友透露，她的奶奶對於理財很有想法，不久前想要「買房收租」卻遭她的爸媽反對，不料奶奶堅持買下房子後，爸媽的經濟狀況就出現困難，最後還是靠著奶奶收租，才拯救了一家人的生計。

原PO在Dcard發文表示，自己的奶奶相當擅長理財，就連退休後，每天還是拿著平板看股市，日前奶奶突然說，想用爸爸的名義買一棟房，作為出租使用，不過爸媽認為，「奶奶不如把這些錢拿去享受生活」，奶奶卻回應，「我自己的錢，我自己決定」。

最後也順著奶奶的意思，買下一間房出租，而後來的發展眾人始料未及，受到疫情影響，原PO爸媽的工作收入銳減，靠著奶奶每月收租，一家人才得以度日，自此原PO的爸爸不再反對奶奶做任何決定，甚至還會向奶奶請教理財之道，讓原PO忍不住讚嘆，「奶奶不愧是奶奶」。

貼文曝光後，引來不少網友留言，「果然薑還是老的辣」、「買對地方年入百萬，早期成本千萬內，現實就是這樣」、「奶奶根本先知」、「真的是有先見之明」、「奶奶表示：老娘在賺錢的時候，你還在媽媽10塊」。