為有效改善空氣品質，台中市政府推動「藍天白雲行動計畫」，除要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場，也大力推行汰換老舊機車、推動電動公車及iBike三倍增等政策，而為減少移動汙染源的產生，市府鼓勵民眾多多使用電動車，還延長電動車免徵使用牌照稅期限延長至2025年12月底，盼打造低碳優質城市。

台中市地稅局長沈政安表示，台中市目前空氣品質已獲得明顯改善，今年上半年PM2.5平均濃度首度低於國家空氣品質標準，創下16年來歷史新低，改善程度為六都第一。但為了讓空氣品質持續好轉，市府積極推動各項減碳及空污改善行動，鼓勵民眾換購電動車、減少移動汙染源就是其中一項。

沈政安說，台中市電動車數量從市長盧秀燕就任時為2.3萬輛，至今已增加至8.5萬輛，成長超過3倍，對改善空汙有具體效果，為了鼓勵民眾多多汰換老舊車輛、使用電動車，特別延長電動車免使用牌照稅期限至2025年12月31日，且民眾購買電動車除免牌照稅，還可享有免貨物稅、免燃料使用費及換購補助等優惠。