女星郭碧婷與港星向華強的大兒子向佐，因參加綜藝節目認識，向太陳嵐在該節目多次表達對郭碧婷的喜愛，並積極撮合向佐與郭碧婷，兩人於2019結婚，生下兩個孩子；近日向太和先生向華強飛來台灣，向太除了會在網上分享生活，還會看網友的評論，日前向太點讚網友評價郭碧婷的留言，引發許多人討論。

近日向太和向華強來到台灣幫孫女過2歲生日和孫子的百日，她曬出許多祖孫相處的畫面，還曝光她住的豪宅就在台北101的附近，可近距離看到台北地標，向華強還帶著小孫女去逛台北建國花市，祖孫相聚十分溫馨。有網友在向太的影片底下評價郭碧婷「有錢，有兒女，有通情達理的公婆，臭老公遠離，日子太滋潤了」，結果居然被向太本人點讚，立刻引起網友討論。

許多網友留言：「別的不說對自己兒子還挺有自知之明的」、「向太公關方向找對了」、「向太去子留孫」、「畢竟真正愛郭碧婷的是向太」、「感覺郭碧婷和向太才是母女」、「這個家沒有向佐感覺也還行哈哈哈哈哈」、「果然是醜老公」、「笑死我了，向太真的很搞笑，好像向佐才是嫁進來那個……」。

郭碧婷被網友評價有通情達理的老公，遠離向佐生活滋潤，向太點讚了。（圖／微博）

郭碧婷公婆向華強和向太陳嵐來台探孫。(圖/ 摘自向太Tiffany陳嵐微博)

向華強夫婦到台灣熱鬧幫孫女孫子慶生，現場除了郭碧婷一家，還邀請了許多好友，有網美薛妞妞等人帶著孩子出席，卻唯獨不見孩子的爸爸向佐，讓不少網友疑惑未出席的理由，向太立刻解釋，「台灣政府不給向佐簽證」，且表示向佐與郭碧婷2019年就領証了，是合法的婚姻關係。