由於跟世界和平統一家庭聯盟（原統一教會）牽扯不清、前首相安倍晉三國葬費用和物價走高問題影響，導致民眾對政權的信賴動搖，難以獲得民意支持，日本岸田文雄政府在超低支持率當中展開第2年任期。

共同社本月8、9日實施的日本全國電話民調結果顯示，岸田內閣支持率跌到上任來最低的35.0％。繼9月驟跌13.9個百分點之後又下滑5.2個百分點。本次調查的不支持率升到紀錄高點48.3％，連續兩個月高過支持率。

在3日上任滿一年的施政方針演講中，岸田首相在開頭致辭說：「我發誓認真、謙虛且細心地面對嚴厲的聲音。」其強調政治態度，暗示岸田政府對民意支持率大跌的危機感。

回顧過去一年，岸田政府並無重大政績，唯一值得記述的是在8月24日的綠色轉型實行會議上，岸田下令討論建設新一代核電廠，核電政策大轉彎。

其次是在9月赴紐約證券交易所的演講中，岸田宣佈重新開放外國人自由行，放寬免簽等邊境管理。目的是追求疫情前達到近5兆日圓的訪日外國遊客消費的經濟效益。

在岸田就任之後的2021年10月，《日本經濟新聞》的民意調查顯示內閣支持率高達59％。即使2022年初因日本第6波新冠疫情而下降，仍維持在55％以上，5月甚至提高至66％。

但在岸田領導的自民黨與原統一教會的關係相繼曝光，黨內發佈與宗教團體的接觸情況調查被認為不夠充分，風向完全改變。9月的內閣支持率暴跌至43％，回答「不支持」岸田政權的比例首次超過「支持」。

俄烏戰爭造成的能源和食品價格上漲今後或將持續。日圓貶值似乎也難以踩煞車。如果加薪跟不上物價上漲的狀態持續下去，日本民眾對政權的不滿也會加強。

此外，岸田在黨內領導地位也發生改變。最大派系安倍派是與麻生派和茂木派一起支持岸田政權的主流派。過去在財政、外交和國防政策出現強硬意見時，岸田會與安倍磋商，摸索妥協點。隨著安倍去世，岸田需要建立黨內協調的新機制。