張新成穿起民初服飾依舊帥氣。（LiTV、張新成工作室提供）

張新成劇中情不自禁吻了蔡文靜。（LiTV、張新成工作室提供）

張新成在勵志好劇《光芒》飾演超齡又內斂的角色程亦治，由於程亦治是個深沉的人，現實生活中與自身個性頗具差異，因此詮釋起來可謂相當不易，張新成說：「這個角色經歷的事多，是屬於在極大壓力下卻需要壓抑心境的人，因此確實那段日子每天心情較沉悶，我花了很多時間才慢慢調整好狀態！」

除了角色台詞繁瑣，很多情緒演繹轉折更是相當困難，張新成印象最深的，是一場女主角蔡文靜因摯友驟逝，他在不捨心境下，漸漸拉近彼此的心的深情橋段，張新成說：「這場戲是亦治告知麗姿（蔡文靜飾）摯友徐樹（古子成飾）因海上船沈意外而驟逝的消息，麗姿瞬間情緒潰堤，滿心自責的在大街上遊走，而我追出去找她，在路上我們頻頻掉淚，面對愛人的痛楚，我疼惜地親吻了她。那場戲我記得拍攝時間很晚，透過深宵的寂寥對比出人物的悲慟與哀悽，劇組將氛圍設計得很好，讓我與文靜情緒拿捏的很到位。」

雖然在校各項成績名列前茅，但張新成不喜被讚是「學霸」，謙虛的他總是說自己仍有許多不足之處要學習，「學霸」美譽實在愧不敢當，他還搞笑說自己的數學成績特別差，但《光芒》卻飾演管理金融者，《天才基本法》是數學天才，被問有無因為這樣數學程度變好？「為了更融入角色原貌，我會特別去研習相關知識，但數學真的不是一朝一夕就能學好的，是需要長時間努力累積而成，如果能靠戲就能學好，那我真的是個天才了！」

剛過完27歲生日，年紀輕輕的張新成已竄升頂流明星，不過私下超樸實的他，沒奢望得到什麼名利，反而只期許未來能天天過的開心與充實。從2013年出道至今，他進演藝圈近10年，「沒有想到已經出道這麼久了！覺得時間過得很快，性格上我考慮的層面越來越穩，遇到事情時，我不會像以前那樣馬上慌張，我認為這是好的，我也會嘗試做更多豐富每天生活的事，因為拍戲時間一長，有時候你會人不太落地，『不落地』的意思就是你不知道正常生活是什麼樣，因此我會努力去做更多『像生活的事』豐富自己！」。

演技備受好評又是收視保證，讓張新成戲劇邀約從未間斷，七月剛結束與胡歌、吳越、黃磊、劉濤等頂流大腕合作的《縣委大院》，實力受到各方肯定，另一方面，粉絲心心念念終於敲碗、拿下豆瓣7.9高分的《大宋少年志》，也在近期官宣啟動第二部拍攝計畫，張新成預計將二度演出靈魂人物元仲辛一角，「未來的行程還是會長期在劇組，當然我也會繼續音樂創作，目前我正在拍攝電影《這麼多年》，希望大家能繼續喜歡！」