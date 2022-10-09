宇宙人今邀千千同台合唱。（陳俊吉攝）

宇宙人今邀千千同台合唱。（陳俊吉攝）

宇宙人今在北流舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

宇宙人今（9日）在北流舉辦「The Moment!理想狀態演唱會」，2年多未辦實體演唱會的他們，不僅邀請「美食水水」千千、饒舌團體「違法SmashRegz 」及馬念先3組嘉賓，更送上3次安可；提及此次演出因疫情延期5個月，貝斯手方Q幽默說：「這是我們有史以來籌備最久的演唱會，『積這麼久的量一定很驚人』。」精心準備曲目回饋歌迷。

宇宙人久違開唱吸引約5000歌迷欣賞，總票房粗估近千萬；他們今以嗨歌〈陪我玩〉揭幕引爆全場氣氛，主唱小玉興奮大喊：「我們終於終於終於見到面，今天我要通通一次唱回來。」吉他手阿奎也說：「歷經波折終於開唱，真的還是辦演唱會的感覺最好。」

首位嘉賓千千獻上演唱會初體驗，中場登台合唱〈無所事事〉直呼緊張，唱功不佳的她深怕自己一開口立刻破壞氣氛，宇宙人安撫她情緒幽默說：「我們有先做功課才決定找妳，看完妳的影片心想怎麼會有人這麼五音不全，應該是做效果吧？殊不知第一次練團才知道她真的很『誠懇』。」

小玉笑虧千千「妳走的每個音都走到我心裡」，雙方第一次練團後，宇宙人趕緊再訂下6次與千千練團的時間，合作過程笑翻全場，千千也自嘲「是練團最多次的嘉賓」，經過這次才發現「原來我的音準在另一個世界」，且練唱進步緩慢，小玉說：「妳的進步幅度讓我感覺『還好演唱會有延期』。」雙方互動逗趣，隨後再合唱描述異鄉遊子思念家人的〈一桌菜〉。