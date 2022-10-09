網美綠肥兒在IG上擁有12萬粉絲。（翻攝自綠肥兒IG）

去年新冠疫情爆發期間，有名抗疫的女醫師在PTT表特版引起網友暴動，擁有天使臉孔，「超胸」的好身材，立刻鄉民搜出是網美「綠肥兒」，而她日前在IG分享夜爬象山的照片，其中有張「峰峰相連」視角，右引起網友們大讚「這個身材不科學」、「這麼美的鬼很可以」。

一名身材姣好的正妹女醫師「綠肥兒」，日前用IG在象山打卡，並在貼文寫下「這個粉底液太白了，塗到好像鬼就加減看吧，P.S.第三張一堆人都能輕易站上去拍照的石頭，原諒我真的不敢，我懼高連夜間模式的倒計時，我都沒辦法站好了，整個照片超級霧啊」；並附上4張照片，照片中她穿著Bra Top露出飽滿的上圍，以及「螞蟻腰」，而下半身則穿著高腰棉質短褲，「前凸後翹」的好曲線一覽無遺；然而，最吸引網友目光的1張照片，則是她綁著馬尾遠挑台北101時的側面照，「峰峰相連」視角讓網友大飽眼福。

網美綠肥兒在IG上擁有12萬粉絲。（翻攝自綠肥兒IG）

貼文一出，網友紛紛留言表示「穿拖鞋爬山也太辛苦」、「反正重點就是第四張，讚」、「雖然照片霧，綠肥還是很漂亮呀」、「這樣子是都看見很多不同的你」、「臉跟身體兩個色階」、「這個身材不科學」、「這麼美的鬼很可以」、「還好已經農曆九月了」。