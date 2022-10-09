根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的最新縣市長預測當選率，基隆市長選情方面，謝國樑預測當選率9月僅領先蔡適應0.3個百分點，目前兩人差距達3.7個百分點。

根據《2022選戰溫度計》公布的六都最新預測當選率，截至10月9日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜55.0％、民進黨林佳龍45.0％；台北市︰國民黨蔣萬安38.8％、民進黨陳時中35.2％、無黨籍黃珊珊26.0％；桃園市︰國民黨張善政42.0％、民進黨鄭運鵬38.3％、無黨籍鄭寶清11.1％、民眾黨賴香伶8.6％；台中市︰國民黨盧秀燕58.8％、民進黨蔡其昌41.2％；台南市︰民進黨黃偉哲50.1％、國民黨謝龍介30.4％、無黨籍許忠信9.9％、無黨籍林義豐9.6％；高雄市︰民進黨陳其邁58.7％、國民黨柯志恩41.3％。

另外，新竹市︰民眾黨高虹安36.7％、民進黨沈慧虹31.9％、國民黨林耕仁31.4％；基隆市︰國民黨謝國樑38.3％、民進黨蔡適應34.9％、時代力量陳薇仲15.5％、無黨籍黃希賢11.3％。

其中，基隆市長選情方面，國民黨謝國樑的預測當選率從9月4日的32.3％上升至38.3％，民進黨蔡適應則從32.0％上升至34.9％；謝國樑，謝國樑從9月預測當選率差距0.3個百分點，如今兩人差距拉開了，達3.4個百分點。