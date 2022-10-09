110學年全國中等學校跆拳道標賽9日於新竹縣立體育館進行對打高中組首日賽程，共進行高男女組6量級賽事，桃園市立平鎮高中打進5組金牌戰，隊中女將林凌禛投入訓練10年終於走出「老二命」，在高女53公斤級摘金，生涯首度拿到全國性賽事金牌；高男則以萬芳高中柯翔翰最搶眼，剛升上高一就連6場都以直落二優勢拿到金牌，今年更是打遍全台同儕無敵手，橫掃全中運、全青少賽和全中錦3金。

平鎮高中不愧是體育發展明星學校，不只棒球隊在中信盃黑豹旗締造3連霸霸業、今年賽事要挑戰4連霸，跆拳道成績也相當搶眼，在110學年全中錦高中組對打首日就有5組決賽，進帳2金3銀，但更重視選手比賽內容的平鎮高中跆拳道隊總教練陳維新表示：「以選手內容來看，還沒有達到我先前的期許，畢竟不是所有強的選手都有來，強度跟全中運比起來還是有差，但當然選手若能拿到金牌，對他們自己都是很大的肯定。」

過往參賽都是第2、第3名的平鎮高中女子選手林凌禎，這次全中錦在高女53公斤級金牌戰對上沙鹿高中田安婷，因為田安婷已經有腳傷緣故，兩人只打了1局就提前結束比賽，林凌禎興奮說：「我從小三開始練跆拳道，10年來終於拿到第一面全國金牌，過去都一直拿第2不然就是第3，連上個月的全國青少年賽也是第2，心情感覺很嘔，這次終於體會到『原來金牌是這樣的感覺啊！』對自己未來參賽也更有自信了。」

高男組3個量級金牌都來自不同學校，其中剛升上萬芳高一生柯翔瀚在高男63公斤級參賽51名選手中，連6場都以直落二獲勝，其中在金牌戰對上他在今年世青少國手選拔決賽讓他吞下今年唯一1敗的平鎮高中黃帟城，兩人在第2局時，柯翔瀚一度以3比7落後，但他改掉過往易「爆衝」的性格，耐心追上並在終場前11秒成功以9比8逆轉、復仇摘金，創下連續6場都以2比0獲勝的無敵紀錄，柯翔瀚賽後說：「落後時就是想盡量得分，幸好時間還夠、可以追上。」

范羽喬（右）也為平鎮高中在110學年全中錦摘金。（大會提供）

萬芳高中跆拳道好手柯翔瀚（右），在110學年全中錦高男63公斤級決賽摘金，開心大吼慶祝。（大會提供）