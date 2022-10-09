蔡英文總統今晚前往桃園出席「2022守土衛國．你我同行」國慶晚會，面對外來的挑戰，蔡英文表示，只要全民同心協力，一定能夠守護我們的國土及家園。她相信世界已經看到臺灣的韌性，以及捍衛民主自由的決心。更多共享民主價值的國際夥伴，也會和我們一起努力，維護區域的穩定和平。

總統府祕書長李大維、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、僑委會委員長童振源、總統府國策顧問田詒鴻、秦嘉鴻、范振修、湯文萬、內政部次長陳宗彥、文化部次長蕭宗煌、桃園市長鄭文燦等人，今天都出席這項活動。

蔡英文在晚會中不忘稱許市長鄭文燦的政績，她提到，在六都中，桃園是最晚改制升格的直轄市，但是這8年以來，在鄭文燦帶領下，桃園的發展快速，表現非常亮眼，在各媒體所做的施政滿意度調查，一直排在前段班，在國際上的城市評比拿到不少獎項，過去8年桃園也新增21萬的人口。

蔡英文強調，國門之都的桃園，也是僑胞朋友回家的第一站。這幾年來，我們推動「投資臺灣三大方案」，得到很多臺商朋友的響應。目前桃園累積吸引的投資金額，超過3400億元，「是所有縣市的第一名，也創造最多的就業機會」。

她向桃園市政府團隊表達肯定及感謝，並表示，現在「桃園挺臺商，臺商挺臺灣」，已經成為一股互相帶動成長的正向循環力量。

今年國慶的主題是「守土衛國，你我同行」，蔡英文指出，過去這一年，全民共同攜手團結，克服許多挑戰。面對疫情，我們一起努力度過最困難的時刻。再過幾天，10月13日，邊境就要解封，歡迎更多國際朋友來到臺灣，促進更多的國際交流。

面對外來的挑戰，蔡英文提到，國軍弟兄姊妹冷靜沉著，在第一線守護國人的安危。只要全民同心協力，一定能夠守護我們的國土及家園。她相信世界已經看到臺灣的韌性，以及捍衛民主自由的決心。更多共享民主價值的國際夥伴，也會和我們一起努力，維護區域的穩定和平。

今天的晚會有許多跨族群、跨世代的表演節目。她強調「今晚，就讓我們一起向世界展現臺灣的多元文化特色，並祝福大家有個美好的夜晚」。