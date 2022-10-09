第五大隊大灣分隊30多歲盧姓隊員（右二）急性心肌梗塞，大隊長鄭誌峰亦率警義消兄弟立即前往探視關心。（台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府消防局近日不平靜，第五大隊大灣分隊30多歲盧姓隊員10月1日上班時突感不適，送醫研判為急性心肌梗塞，立即實施心導管手術，盧員已平安出院；第六大隊40多歲盧姓小隊長9月28日上班突感頭痛，送醫後陷入昏迷，經醫師判定腦幹出血，狀況危急，立即實施引流手術，目前仍在成大加護病房照護。

向來朝災難現場衝鋒陷陣的消防人員，作息不正常、緊急勤務多，身心都處於高壓狀態，消防局第五大隊表示，依據美國國家職業安全與健康研究所研究指出，消防人員每年因公死亡超過一半原因是由心臟疾病和心血管疾病引起，其餘為出勤途中車禍、火災、建築倒塌或創傷症候群造成自殺等因素所致，可見心臟疾病和心血管疾病才是消防員最主要的殺手。

第五大隊指出，除了同袍頻傳心血管疾病，最近也有40歲左右的同仁健檢發現罹患直腸癌三期，之前身體都沒有任何異狀，一發現已是三期，他本人和同袍都很錯愕。由於多名同袍近來健康拉警報，讓很多打火弟兄都忍不住嘆「真是多事之秋」！

其中，第六大隊盧姓小隊長目前仍在成大加護病房照護，第六大隊消防弟兄們更每日為同袍抄經祈福，祈求小隊長趕快恢復健康平安出院。

深知消防人員勤務負擔繁重，台南市長黃偉哲指出，在市府努力爭取及議會支持下，未來將逐年增編補足477名消防員，屆時台南消防服務人口比將達1：1100，優於全台消防服務人口比例1：1300，期盼能解決消防人員工時過長問題，讓消防人員能有良好的工作環境。

消防局長李明峯表示，消防人員長期處於高壓、工時過長的工作環境，不分晝夜面對各種臨時突發狀況，以及身揹數十公斤的裝備，常造成睡眠不足及心肺機能負荷過大，而在火場充滿高溫及燃燒產生各種有害物質，也讓同仁有致癌風險。他說，在市長黃偉哲及議會支持下，每年編列預算讓消防同仁安排健康檢查，及早發現預防治療，今年更將健檢補助擴及義消，讓義消弟兄們在為社會付出時，能多一分保障。