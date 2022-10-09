「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）因在小S節目爆料某位從《大學生了沒》出身的女星是雙面人，導致Lulu（黃路梓茵）成為被影射的對象。今（9日）Lulu發文喊冤，小S也向她道歉並幫忙澄清，稍早，Sabrina於社群發聲，以及回覆網友：「我沒說謊，只是把我人生的經歷說出來。」

Sabrina曾是《大學生了沒》班底，近日在節目《小姐不熙娣》爆料，當時目睹某位現在很紅的班底私下痛罵討厭的人，實際見面又像姊妹淘般相處，雙面人的行徑嚇到她閃離該節目，想不到網友猜測她說的人是Lulu，掀起狂濤巨浪。

Lulu不滿遭影射，發文強調2013年就已從《大學生了沒》畢業，暗示不認識Sabrina，雖可理解節目需要效果，「但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡這讓人感到非常莫名且不舒服。」

Sabrina隨後在社群平台發文，寫道：「人生本來就會面臨到很多的起伏跌宕，這些都需要獨自面對，事情往往都是一體兩面，常常看一件事只看表面這是人之常情，無需太過琢磨猜疑」。

有網友留言認為Sabrina起初就不該講讓人猜疑的話題，對此Sabrina回覆：「我的重點只是當時年輕的我，還不懂得如何處理這樣的人際關係，況且我沒說謊，只是把我人生的經歷說出來」，並表示是誰都不重要，盼望觀眾能當有智慧的閱聽人，結果被網友嗆不敢道歉滅火，Sabrina認了：「是的，我沒種」，再度掀起網路鍵盤戰。

其實Sabrina已在IG限時動態致意：「抱歉造成之前上過節目的同仁困擾」，接著解釋在節目中說的是她部份的真實工作經驗，無意造成他人不悅，希望外界勿捕風捉影，未來不會再針對此事做回應。