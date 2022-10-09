新北市永和區得和里里長參選人蔡喬恩7日晚間10時許，發現監視器拍攝方向被移動，調出其他監視器畫面發現，動手的人是現任里長蔡綉花，故報警提告強制罪，並附帶民事求償。

蔡喬恩說，蔡綉花已連任6屆里長，她父母曾擔任蔡綉花競選總幹事，兩家是超過40年的鄰居；但這次她登記參選後，卻屢次遭對手打壓，此次家中監視器又被偷偷撐傘持棍打歪，是意圖妨害選舉的違法行為，讓她備感懼怕，遂至秀朗派出所報案提告強制罪，並附帶民事求償。

蔡綉花表示，兩家交情很深，這次會喬監視器角度，是因為媳婦剛嫁進來3年，媳婦和孩子向她反映「監視器會拍到他們」，因此逕自調整監視器角度，這部分確實「欠缺思考」，但她也強調，過去監視器確實都拍向馬路，近幾年角度卻有所移動，才會調整角度，但絕對沒有破壞，尊重對方提告。

「監視器角度絕對沒有移動！」蔡喬恩母親反駁，監視器20幾年就已經設置，且兩家都知情，角度一直都是往馬路照，沒有移動過。

蔡喬恩發出聲明批評，蔡綉花已連任6屆里長，又兼任永和區調解委員，且受新北市長侯友宜於選舉文宣聯名支持，「她作為地方上土地婆、公道伯，行為應該清正廉明且受人景仰，且我也是依法登記的參選人有資格參與選戰，她怎會做出匪夷所思的違法行為」。

蔡喬恩質疑，監視器清楚拍到蔡綉花違法行為，且蔡綉花也坦承調整監視器，難道不該登報道歉，並退出此次乾淨的選舉嗎？蔡綉花則回應，沒先通知就移動監視器確實是她的不對，但她只是要保護家人，「這跟選舉有什麼關係？」