大陸「十一」長假（10月1日至7日）期間，受到疫情影響，房市表現不如預期。市調機構中指研究院8日公布，「十一」重點監測城市新建商品住宅成交面積年減37.7％至66.93萬平方公尺，其中以浙江省杭州市的衰退幅度最大，高達八成。

中指研究院最新報告指出，部分城市在2021年同期低基數下2022年表現增長，但整體成交跌幅依然較大，考量到線上簽約數據具有滯後性，結合企業回饋及認購情況來看，部分城市「十一」房市復甦。

在21個重點監測城市中，以杭州市的新建商品住宅成交面積跌幅最大，年減80％至2.81萬平方公尺。北京市、上海市、廣州市、深圳市這四個一線城市則分別年減64％、47％、21％、49％。

中指研究院表示，「十一」杭州市房市整體表現一般，供需兩端積極性都不高，但是不少郊區房地產透過舉辦各類主題活動及優惠活動等吸引一批買房者。