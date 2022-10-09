味全龍9日以2比0擊敗統一獅，距離取得季後賽門票只差最後2勝，更讓羅昂吞下來台首敗。能在關鍵戰役擊敗強投，龍隊總教練葉君璋從比賽中更看到球員成長，「大家都知道這場很重要，在這樣的比數、面對這樣的投手能贏下來，心理、技術上都到了一定水準。」

羅昂來台加入獅隊後拿下8連勝，但不敗之身在今晚被龍隊打破，雖然他熱投114球飆8K，繳出7局僅被敲5安、失1分好投，無奈打線遭到壓制，讓他吞下來台首敗。

鋼龍此役用78球投6局，投出6次三振、1保送，僅被敲1支安打、無失分，拿下本季第12勝，追上樂天桃猿狂威並列勝投王，葉總認為鋼龍今天表現應該算是正常，「他一直以來都表現很穩定，今天更是穩定，看得出來他很冷靜。」

不過鋼龍在用球數不多的情況下被換下場，原因是他背部有些緊繃，考量後續賽事還需要他，因此預防性換投，避免傷勢加劇。

能夠攻破羅昂，又是在季後賽門票爭奪關鍵戰，葉總認為，羅昂除非是要他自己投不好，不然很難突破，「我們知道他在台灣沒敗過，能在這樣的比數、面對這樣的投手能拿下勝利，我們的球員真的成長很多。」