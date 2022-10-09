許姓男子於波津加山步道右腳足踝扭傷無法行走，消防人員以人工背負及搬運椅方式下撤至登山口。（台中市消防局提供）

台中市消防局9日獲報，66歲許姓男子於波津加山步道1.5K處，因右腳足踝扭傷無法行走需要搬運，消防人員馳援，以人工背負及搬運椅方式下撤至登山口，傷者表示不需送醫。

台中市消防局下午3時許接獲求援案後，立即派遣谷關及和平分隊共2車7人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

搜救人員下午5時於波津加山步道1K處接觸待救者許男，其意識清楚，包紮固定後，以人工背負及搬運椅方式下撤，近兩個小時後，於晚間7時許抵達登山口處，許男表示不需送醫，搜救人員收拾裝備後返隊待命。