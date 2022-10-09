前役面對中信兄弟僅先發2.1局就狂失5分，味全龍洋投鋼龍今天「重設完畢」，在生、心理都重新來過的情況下，繳出6局無失分好投，率隊以2比0擊敗統一獅，他也拿下本季第12勝，追上樂天桃猿狂威並列勝投王。

羅昂來台後拿下8連勝且尚未吞下敗仗，能夠與羅昂同場競技也激發起鋼龍的鬥志，「當然會很想贏！」鋼龍表示，羅昂是名很傑出的投手，在大聯盟待過很長時間，他加入獅隊展現很好的壓制力，今天與他同場先發就是一心想與他抗衡。

談到自己背部的傷勢，鋼龍表示並無大礙，只是有些緊繃，做預防性退場而已，「現在活動都沒有問題，就跟平常投球一樣。」

幫助球隊拿下這關鍵一勝，自己也拿到本季第12勝，追上狂威並列勝投王，鋼龍說：「當然是很開心，但這些勝場其實就是球隊的勝場，這麼多勝的背後意義也是代表他能幫助球隊的。」剩餘賽事他也會全力以赴，盡力幫球隊搶勝，「但勝投不是一個人能掌握的，但只要把自己做到最好，自然會有好的成果出現。」

另場下半季前2名的球隊在桃園正面對決，兄弟「雙子星」陳子豪、詹子賢同場開轟，率隊以13比4轟垮桃猿，持續穩坐下半季龍頭位置，領先桃猿2場勝差，全年度戰績也僅落後2.5場勝差。