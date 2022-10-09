北韓9日凌晨向東部海域發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），東北亞緊張局勢升溫，韓國總統尹錫悅發布書面資料表示，將加強韓美同盟關係以及韓美日三邊安全合作，以應對北韓核武威脅。韓國駐華大使鄭在浩9日表示，為解決北韓核核問題，將加強與中國的戰略溝通。

韓聯社引述韓國聯合參謀本部（聯參）9日消息，此次發射的2枚飛彈從參數來看，與北韓日前發射的超大型火箭炮KN-25相似。由於10日是北韓朝鮮勞動黨成立77周年紀念日，且此次平壤在深夜時段發射彈道飛彈是今年首次，備受關注。

報導指出，北韓從9月25日至今共發射7次彈道飛彈，今年以來已發射彈道飛彈23次、巡弋飛彈2次。這次是尹錫悅政府成立以來，北韓第11次發射飛彈。

鄭在浩當日以視訊方式接受韓國國會外委會的國政監查。他表示，將努力爭取中方在執行聯合國安理會決議和重啟無核化對話方面發揮建設性作用，同時爭取中方支持韓國通過對話和平解決北韓核武問題，並發展兩韓及北韓與美國之間的關係。

鄭在浩在報告工作時提到中國國家主席習近平訪韓事宜。他強調，藉韓中建交30周年之機保持雙邊高層交往趨勢，謀求發展更健康、更成熟的韓中關係。兩國都重視習近平訪韓等高層互訪，將基於此一共識繼續緊密溝通。