在今年5月於西藏被發現的一株雲南黃果冷杉因身形巨大，引起前往考察的中國科學院植物所研究人員人為驚奇，經測量後得到該黃果冷杉樹高83.2米，為迄今中國發現的最高樹木。不過，為此重新組織的科學考察隊在4個多月後前往重新測量後，證實又略為長高，以人工攀樹吊尺測量方式測得其樹高為83.4米，大約有28層樓高。

據《南方都市報》報導，特地組織前往考察的中國巨樹科考隊證實，不久前發現有「中國最高樹」之稱的一株雲南黃果冷杉，其樹身高度確定為83.4米。科考隊成員王孜對媒體表示，本次測樹高採用了人工攀樹吊尺測量等方法，最終得出比較確實的83.4米數據，大約有28層樓高。

中國科學院植物研究所等研究單位組成的巨樹科考隊前往西藏察隅縣，測量出中國第一高樹雲南黃果冷杉的準確高度為83.4米，同時發佈其等身照。此照是以無人機分段拍攝再組合而成。（圖／中新社）

報導引述巨樹科考隊的最新發現說，經攀樹採集調查，目前這顆「中國最高樹」上共發現有高等植物50餘種，包括攀緣植物、附生植物、寄生植物等多種類型，顯示了獨特的生物多樣性。

據報導，這棵雲南黃果冷杉在離地大概47米的位置分出了一個很大的樹杈，離地70米高的地方又分出了一個樹杈。考察團隊的專家認為，一般這類裸子植物很少分出比較大的樹杈，這棵樹的樹杈很有可能在分叉的那一年受到了很大的傷害，導致頂梢斷裂，例如雷擊，或者是被什麼動物啃食。調查結果顯示，這棵樹曾受過很多傷，但它還是長得比別的樹高。

不同時間拍攝的雲南黃果冷杉樹頂可以看出有些不同，比對之下可以發現又長高約10公分。（圖／南方都市報）

這顆巨大的「中國最高樹」是今年5月被首次發現，《央視新聞》指出，參與第2次青藏高原科學考察「森林和灌叢生態系統與資源管理」專題的中科院植物所團隊，在西藏察隅縣考察時，發現了成片高大的雲南黃果冷杉原始森林。

報導稱，當時經無人機吊繩多次測量，其林冠高度達70公尺，其中一顆雲南黃果冷杉高度達83.2公尺、胸徑207公分，刷新貢山的禿杉（72公尺）、墨脫的不丹松（76.8公尺）的中國最高樹紀錄。而這次再行測量，巨樹又長高了不少。

中國科學院植物所團隊在西藏考察發現大片雲南黃果冷杉原始森林，其中一顆高達82米。隨後再次組織巨樹科考隊前往考察，測量出該樹為83.4米，是中國最高的樹木。（圖／南方都市報）

報導指出，新發現的雲南黃果冷杉森林在察隅縣上察隅鎮察隅河兩岸山地和河谷地帶呈帶狀分布，海拔2300公尺，群落中含有大量一級重點保護野生植物紅豆杉古樹，以及附生的蘭科和蕨類等植物。該區域之所以能夠保留如此高大完好的原始森林，得益於優越的氣候和地形條件，以及極少的人類活動干擾