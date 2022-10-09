網紅CC（西西）長相精緻、身材魔鬼，加上過去是職業軍人，反差的特質獲得注目，IG擁有26.2萬粉絲。為了迎接即將來臨的國慶日，CC在總統府前拍了一系列陽剛中又不失性感的辣照，立刻引發迴響。

CC曾就讀陸軍專校，即便退役了，仍對軍服充滿愛戀。今（9日）CC拿著國旗，和攝影師在總統府前的廣場拍照，只見她綁著All BACK馬尾，露出小巧的臉蛋，身穿迷彩背心和長褲，裡面竟然沒有內在美，大膽秀出F級側乳。

她回憶拍攝的當下，被警察和特勤人員狂盯10幾分鐘，並分享這次外拍的動機：「曾經身為職軍的我在這個日子我第一個拍攝服裝想法就是我曾經的制服『舊式大迷彩』，那是一段讓我永生難忘有感情有辛苦有成長的回憶，我為曾經穿上它們感到驕傲。」最後不忘向國軍兄弟姊妹加油打氣。

許多網友欣賞完這組辣照，紛紛留言：「警察和特勤人員大飽眼福」、「你比國旗好看」、「全場焦點」、「太美了，很適合妳」，但也有網友嗆：「無聊！造成國安人員的困擾！沒被驅離扣押就很好了！」對此，CC高EQ回應：「謝謝你的提醒，但我們有先詢問是否能拍照喔！員警也是本來就在路旁巡邏的。」

CC曾在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》透露當職軍的原因，原來她是獨生女，家族中有許多長輩是軍人、警察、公務員出身，儘管爺爺不是軍人，但希望她可以像他們一樣，CC為了完成爺爺的心願，才去唸了陸軍專科學校。