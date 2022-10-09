目前世界排名第7的塞爾維亞網球明星喬柯維奇（Novak Djokovic），連續兩周參賽狀態不錯，繼上一站以色列台拉維夫ATP賽事4連勝奪冠，本周在哈薩克阿斯塔納公開賽再是5連勝紅盤，台北時間9日晚間6比3、6比4擊敗希臘西西帕斯，連兩站ATP巡迴賽以9連勝之姿笑納2座冠軍。

這是喬柯維奇本季第4冠，個人生涯在ATP巡迴賽也已經累積到90座冠軍，阿斯塔納公開賽這場男單決賽，他只花75分鐘就擊敗世界第6西西帕斯，生涯對戰8勝2敗維持優勢且取得對戰7連勝，也讓第9度問鼎ATP巡迴賽500等級賽事單打決賽的西西帕斯，第9次無法帶走冠軍獎盃。

場邊受訪時喬柯維奇表示：「當然，我敢於做夢。我總希望自己能有個很棒的職業生涯，雖然不知道可以打幾場決賽，或是能贏幾場ATP巡迴賽，但我立志要在網球運動達到最高巔峰。」

喬柯維奇補充：「我很感激也覺得自己受到眷顧，能在這個舞台有好表現，特別是我現在已經35歲、而不是25歲。但我認為或許累積的經驗，在我面對這些重要比賽時很有幫助，讓我在心理狀態上可以處於對的方向。」