擦撞糾紛！賓士男撂友助陣，貨車司機慘遭揮拳，引警「快打部隊」到場。（翻攝自臉書爆料公社）

今(9)日凌晨2時許，新北市蘆洲區中山一路口發生一起車禍，有輛貨車疑似闖紅燈和賓士車發生擦撞，賓士車主范姓男子找友人處理車禍，豈料，2友人到場後竟然對著貨車司機吳姓男子揮拳K頭，1名員警到場後，吳男便往員警走過去，此時2友人又向前以「金剛頂」和吳男有肢體衝突，最後范男等3人遭警方帶回警局依法究辦，整起事見過程也被拍成影片在網上流傳。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳多部影片，影片中有輛貨車司機與賓士車發生擦撞，然而，賓士車上的駕駛便撂人找友相助，2名友人一到場後，便直接追打著貨車司機，不久後，騎著機車的員警到場處理車禍事件，正當貨車司機往員警走過去時，2名友人右靠近，並且用「金剛頂」與司機發生肢體碰觸並叫囂，但也被現場員警當場阻止，由於現場越來越多賓士男的友人到場助陣，警方的快打部隊也趕抵現場，以免造成意外發生。

由於賓士男撂人相助人數聚集越來越多，警方快打部隊也到場維持秩序，並將相關人員帶回警局。（翻攝自臉書爆料公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「買外匯車 沒錢修理 就惱羞湊人」、「沒錢修車生氣了」、「可能車借來的沒錢修車，又剛好碰到好好人，然後在那耍威風8+9」、「這真的超級丟臉」、「猴子調皮日常」、「每天都有猴子到處表演，應該殺雞警猴一下」、「芭比Q了！車子是借來的，沒錢賠」。

據了解，這起車禍發生在蘆洲區中山一路口，吳姓貨車司機疑似闖紅燈不慎擦撞賓士車，而賓士車范姓車主便撂人助陣，一件單純的擦撞車禍竟演變成打架事件，蘆洲警方接獲通報，快打部隊趕抵現場，最後，警方連同貨車司機吳男與事發3人帶回派出所做筆錄，訊後將范男等3人依傷害、妨害秩序等罪嫌函送法辦；而雙方未有酒駕，詳細車禍原因有待進一步釐清。