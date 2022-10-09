東南亞疫情緩和與觀光復甦，協助股市抵擋聯準會（Fed）鷹浪和全球經濟逆風，東南亞股市第三季表現超越歐美，其中又以印尼股市漲勢最為強勁。分析師指出，第四季東南亞股市仍具投資機會。

今年印尼為東南亞股市最大亮點，根據FactSet數據，今年前9個月印尼股市勁升7％，漲幅位居東南亞之冠，能源類股為主要推手。就第三季而言，印尼股市揚升1.9％，傲視東南亞市場。

泰國股市以季線收紅1.4％居次，石油與天然氣價格上揚帶動能源類股勁揚，且旅遊解禁提振觀光類股，激勵泰股上漲。新加坡股市季線上升0.9％，名列第三。相較之下，馬來西亞股市季線挫低3.4％，菲律賓股市重挫6.7％。

至於東北亞市場，香港股市第三季崩跌21％，韓國股市挫低6.7％，日本股市下滑1.7％。印度則是亞洲主要股市的大贏家，第三季揚升近8％。

歐美股市方面，標普500指數第三季大跌5.3％，那斯達克指數挫低4.1％，英國富時100指數季線收黑3.8％，德國DAX指數重摔5.2％。

分析師表示，東南亞股市第四季仍有投資機會，不過利率上揚與全球不確定性環伺，建議投資人避開易受到外部風險影響的類股。

野村分析師在報告中指出，東南亞與印度市場一直吸引避險資金，不過如今機會減少。印度股價估值過高，而印尼股市易受大宗商品跌價影響。

馬來亞銀行投資銀行集團（Maybank Investment Banking Group）分析師帕斯馬克森（Anand Pathmakanthan）指出，鑑於當前的通膨問題與央行持續升息，預期東南亞市場趨勢大致不變。

帕斯馬克森表示，拜減稅、外資直接投資和財政完整性所賜，印尼股市預料維持強勁。此外，新加坡可望成為東南亞表現次佳的股市，升息將讓擁有眾多銀行類股的星國股市受惠。