對症下藥才能真正解決問題。醫師林相宏發文表示，有一名男子身體不舒服，連續跑了2家醫院，皆照了大腸鏡卻沒辦法確定病因，最後跑了第3間醫院，用超音波一照才發現，男子體內居然有顆超巨大的腫瘤，如同「士林夜市的大香腸」。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏日前在FB「胰臟醫師 林相宏」分享病例，一名40歲的男性患者，單月內連跑了2家醫院做大腸鏡檢查，第一家醫院表示，他的大腸內有一顆2公分大的腫瘤，但「不知道是什麼」；轉到大醫院後，「還是看到2公分腫瘤」，為了進一步確認，還做了斷層掃描，沒想到這次報告竟然「沒看到腫瘤」。

當時醫生表示，要手術切掉1/2的大腸才能夠確認，嚇得病患趕緊又找了第3間醫院，最後才到林相宏的診間求助，林相宏反覆看了先前的大腸鏡與斷層掃描資料，用超音波一照，發現腫瘤根本已經長到超過7公分，直說「很像士林夜市的大香腸」。

林相宏表示，第一時間懷疑，這是一種特殊的盲腸腫瘤（粘液囊腫mucocele），趁腫瘤還沒破裂之前，只要靠腹腔鏡「盲腸切除手術」就可以根治，反之如果腫瘤破裂，就要進行剖腹手術，且預期術後復原不易，所幸這名患者轉診開刀後，目前逐漸康復。

而這個病例也讓林相宏有感而發，「其實醫療有時候不需要太多高階的影像」，他認為，只要仔細聆聽，收集手邊的既有資料，就算只是簡單的超音波，也能夠改變病患的未來。