成為英超目前唯一一支不敗球隊的曼城，昨日在主場以4比0戰勝弱旅南安普敦，陣中來自挪威的前鋒哈蘭德(Erling Haaland)「只」有1顆進球演出，也讓他結束了連3場主場帽子戲法的演出，賽後曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)開玩笑表示，這樣哈蘭德就不會被逐出英超了。

本場曼城依舊火力全開，上半場靠著坎塞洛(Joao Cancelo)及福登(Phil Foden)取得2比0領先，本場備受矚目的哈蘭德腳感不是太好，一度迎來與守門員單挑的場面卻中柱收場，不過下半場第65分鐘，哈蘭德還是以一記左腳推射成功破門，不至於在這場比賽空手而回。

哈蘭德本季在英超僅僅只出賽9場，進球數已經來到15顆，去年英超金靴獎得主孫興慜及薩拉(Mohamed Salah)整季進球數23顆，相比之下可見哈蘭德的進球效率有多麼誇張。

先前主場連續面對水晶宮、諾丁漢森林及曼聯均寫下帽子戲法，哈蘭德確定結束了這瘋狂記錄，這也讓瓜迪奧拉小調皮地說道，「我對他感到很不滿意，他今天沒有上演帽子戲法，這就是為什麼球迷請願將他從英超除名沒成功的原因。」此前有球迷連署希望將哈蘭德從英超除名，原因令人哄堂大笑，因為哈蘭德不是人類，是為進球而生的機器人。