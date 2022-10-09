許多國家已經立法規定，將要汰除燃油引擎，以減少碳排放量，這是環保的考量。不過燃油引擎已經使用了超過百年，想要全面汰除絕非易事，因此科學家正在思考燃油引擎的環保轉型方案。澳洲的科學家成功的將柴油引擎，轉換為氫氣-柴油的混合動力，二氧化碳的排放大為減少了85%以上。

科技與工程(Tech Xplore)報導，新南威爾斯大學(UNSW Sydney)機械工學院的庫克教授(Shawn Kook)領導的團隊，花了大約 18 個月的時間，開發了氫氣-柴油直噴雙燃料系統，而且這種改造，適用在多數的的柴油發動機上，由於氫氣佔90%，柴油僅佔10%，因此二氧化碳排放量大為降低。

研究人員表示，任何用於運輸、農業和採礦業的卡車和動力設備，他們的柴油發動機都可以改造，大約在短短幾個月內，就能改裝成符合多數環保法規的混合動力系統。

氫氣可以由風能、太陽能等清潔、可再生能源來生產，在碳足跡上就絕對沒有問題。

庫克教授團隊在國際氫能雜誌(International Journal of Hydrogen Energy)上發表的論文表示，他們已獲得專利的氫燃料噴射系統，可將二氧化碳排放量減少到每千瓦時90 克(g/kWh)，這比柴油引擎產生的碳排量要低了85.9%。

庫克教授特別強調，將現有的柴油引擎改造成環保化，比起仍然未商用普及的燃料電池系統要快得多，燃料電池系統有許多技術門檻，商用普及化至少是十年以後才能實現。

重要的是，新的氫氣-柴油直噴雙燃料系統，不需要極高純度的氫氣，相對的，氫燃料電池系統需要高純度的氫氣才能維持效率，而且生產成本更高。