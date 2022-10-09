在中美科技戰背景下，中國電子產業重鎮—深圳市正極力發展半導體產業。繼日前公布戰略性新興產業扶持計畫擬資助項目後，深圳市8日再提出，重點支持高階通用晶片等各類晶片設計、曝光機等先進設備與關鍵零部件生產，以及核心半導體材料研發和產業化。

深圳市發改委6月發出培育發展半導體與積體電路產業聚落行動計畫（2022-2025年）的通知，目標是到2025年，建成具有影響力的半導體與積體電路產業聚落。9月30日，深圳市公布戰略性新興產業扶持計畫擬資助項目，涵蓋九個積體電路領域項目，分別資助人民幣（下同）349.6萬元至1,500萬元不等金額。

集微網報導，深圳市發改委8日公布促進半導體與積體電路產業高品質發展的若干措施（徵求意見稿），在達到核心晶片產品突破方面，提出對企業購買智慧財產權（IP）展開高階晶片研發，給予IP購買實際支付費用最高20％的資助，單一企業每年總額不超過1,000萬元。

此外，加快基於RISC-V等精簡指令集架構的晶片研發，對研發投入1,000萬元以上的RISC-V晶片設計企業，按照不超過研發投入的20％給予補助，每年最高1,000萬元。對深圳企業銷售自行研發的晶片，且單款銷售金額累計超過2,000萬元的，按照不超過當年銷售金額的15％給予獎勵，最高1,000萬元。