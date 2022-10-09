美國目前汽油每加侖均價已跌破4美元，但加州卻仍然超過6美元為全美最高，這令加州州長火大，7日宣布要在12月初啟動特別會議，要對石油公司課徵暴利稅。

州長紐森（Gavin Newsom）表示在11月8日選舉結束後，就會在12月5日州議會的新議員宣誓就職的同一天召開特別立法會議，以解決加州汽油價為全美最高的問題，其中可能的措施包括對油商課暴利稅。

據美國汽車協會（AAA）9日資料，全美汽油均價3.91美元，加州6.335美元為全國最高，為各州裡唯一逾6美元。最低是喬治亞州的3.226美元。

紐森對此痛批油商「貪婪和人為操縱」，因為包括洛杉磯等主要城市的部份加油站，所販售的無鉛汽油價甚至仍然超過7美元。

他表示其跟州議會的領袖們在考慮解決高汽油價的選項裡，就包括所謂的汽油暴利稅。他強調：「我們是玩真的，若油商不相信的話就走著瞧。」

西部州石油協會（WSPA）發言人史拉格爾（Kevin Slagle）批評紐森的發言是為11月選舉而來的政治操作。

他說，石油業現在就已為能源價格與價格可信度等實質解決辦法做好準備，只要紐森真的有意解決問題，隨時都可以進行而不必等。

美國石油協會（API）負責政策、經濟與法規事務的資深副總裁馬奇亞羅拉（Frank Macchiarola）說，為政者應把焦點放在增加能源供應來降低價格。若對油商課新稅只會適得其反，令業者更不願意投資而影響供應。

儘管如此，掌握加州議會的民主黨領袖表態會強力考慮對石油業的「超額利潤」課稅來還富於民。

專家指加州高汽油價問題，部份原因是該州實施嚴厲法規對抗空氣污染而限制了能源進口，和加州汽油稅率為全美最高。