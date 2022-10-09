即使是家人，住在同一個屋簷下時都應該尊重對方的隱私。不過一位女網友抱怨，有天她開門通知只穿著內褲的弟弟出門吃飯，對方要求關門換衣服，沒想到最後只是穿上一條褲子，讓她傻眼認為根本沒必要，貼文曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard以「欸我真的不懂欸，有男生能明白的嗎？」發文表示，某天她走到弟弟敞開的房門前通知對方外出吃飯，沒想到只穿著內褲的弟弟卻說，「喔，那妳關門一下我要換衣服」，表示因為要穿褲子所以請她關門，讓原PO當場傻眼。

對此，許多人分析，「習慣而已吧，就是習慣換衣服或穿衣服的時候不能給人看到」、「穿內褲的時候要喬GG，才不會卡到，但又不好意思在別人面前喬GG」、「隱私吧，雖然已經被看到了，但換衣服總是想遮一下」、「就很像更衣室窗簾不拉直接試穿」、「可能是覺得換衣服的動作不好看吧，每次我跟女友一起洗完澡要換衣服時也會被她趕出浴室叫我不准看」。

原PO則解釋，其實自己也沒有要觀看弟弟穿褲子的意思，只是因為突然被弟弟要求關上房門，所以才會心生疑惑，覺得「請問一下到底還有什麼是我現在還沒看見的？」