YouTuber「超派人生」超哥被譽為全台最有錢的YTR，曾拍攝黑卡的開箱影片，更記錄自己豪砸1.4億買桃園500坪土地的能力，引起網友關注，據說超哥是長照醫療產業的老闆，出手相當闊綽；近日他花600萬台幣買下超稀有手機號碼，掀起網友熱議。

頻道「超派人生」擁有21萬訂閱，內容多拍攝名車、名牌等奢華主題，他今上傳一支影片，標題寫下「花台幣600萬買一支全台最多0的門號」，身邊的女電信員工介紹超哥買的號碼，10碼裡有9碼是數字0，該門號起標價是188萬台幣，最後被他以600萬拿下，就連電信公司員工都驚呼：「我沒看過這麼豪的」。

被問到明年是否還會來競標門號，超哥回答：「記錄創一次就夠了」，並透露一開始的預算其實是300萬，最後花到600萬，「現場拿到牌會腦充血」，總共花了608萬標了3個號碼。超哥透露他本來是跟著朋友去見識一下，因為從未參加過這樣的活動，是要去湊熱鬧，誰知道當有人出價500萬，他腎上腺素標升，當場就加價100萬，結果就得標了。

（來源／超派人生）

面對號碼被許多人得知的情況，超哥說自己會設未顯示與陌生號碼距接，避免被騷擾，也請大家不要打電話過去惡作劇。他直言：「車牌號碼再漂亮，也只能跟著一台車，車壞了報廢了，車牌價值也就歸零了。但黃金門號可以跟著你一輩子，甚至傳給你的後代家人。黃金門號是一種稀缺資源，也永遠不會再生。」