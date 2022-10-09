口罩需求在解封前仍相當重要，甚至有不少專家直言解封之後口罩仍舊是民眾的每日必需品。而自10月7日自10月10日於台北世貿展覽的親子婦幼展也展出不少疫情後婦幼必備配件，其中口罩仍舊是大宗。而台灣口罩大廠達特世也於此次展覽中推出歐規FFP2高防護口罩，D2(N95)高防護口罩，及最新30款兒童口罩。

達特世總經理莊大正表示，達特世品牌出身醫生世家，擁有經營醫療器材及醫療院所豐富的專業經驗，對口罩等相關醫療器材的設計與販售更是保有其理念。品牌經營方面也秉持家族理念中的誠信、品質、安心、創新，為醫護人員及消費者，提供高品質的服務與產品。而在疫情之後，為了能更快速填補消費者需求，更不惜鉅資全面升級廠房機械設備，獲得各項許可證與檢測報告，就是為了提供客戶更好、更安心的優質口罩，因此也在短時間內累積許多死忠客戶與好評。

另外，達特世更推出風靡孩童界的FOOD超人獨家聯名親子款，口罩質地柔軟，外型繽紛可愛；FOOD超人公仔更在活動現場展現高度的親和力與超人氣，讓更多親子婦幼相關消費者能近距離的理解達特世的堅持與理念。