蔡英文總統10日將發表國慶演說，知情人士透露，演說內容將分為四個部分，蔡英文預計將揭示在她接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，以打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

知情人士表示，蔡英文今年國慶演說主題為「給世界一個更好的台灣-堅韌之島．韌性國家」，第一部分為「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」。

由於國慶日的三天後，也就是10月13日，邊境管制即將放寬，意味著台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。因此，總統首先將感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的全體國人，讓今年國慶日的氣氛與過往兩年有所不同。不僅台灣的防疫表現受到世界肯定，台灣也在全球經濟衰退中逆勢成長，總統感謝台灣人民的共同努力，把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家。

第二部分是「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」，蔡英文將強調，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜。疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括：全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。

因此，她將揭示在她接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」。以打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

第三部分「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」，蔡英文今年的國慶演講，重心主軸將闡述持續打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

她將逐一闡明：一、經濟產業：因應經濟變局，布局產業未來，蔡英文認為，打造「韌性國家」的首要任務，就是經濟產業的韌性。包括持續推動：管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈，以及淨零轉型等。

她將從這6個面向，提出政策主張，建立能夠在逆勢中，因應變局、站穩腳步，更具有韌性的經濟與產業。來因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。

二、社會安全網：完備社福醫療，強化社會安全網，蔡英文將指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重。這幾年，政府逐步增加預算與量能，讓更多國民受到照顧。

而未來，政府將持續提升包括：醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等4個面向的能量，持續強化社會安全網，提供國民更完整、更周全的照顧。蔡英文認為，接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。

三、民主自由體制：深化民主體制，爭取國際支持，蔡英文強調，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。她認為，必須透過3個面向，持續強化國家的民主韌性。首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

四、國防戰力：提升國防戰力，凝聚民心士氣，今年的國歌領唱，將首次分三個現場同步進行。除了在凱道前，也在馬祖東引、高雄左營軍港，有國軍弟兄姊妹共同領唱，傳達不分軍民，團結一致守護國家的意志。

蔡英文除了重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，也將闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，4個面向的持續提升，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。

第四部分是「給世界一個更好的台灣」，蔡英文教曾在2020年的勝選演說中說，她會留下一個「更好的國家」。而國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。接下來的任期，她要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。