中共二十大將近，涉台文宣也持續釋出。中共中央宣傳部主辦的《黨建》雜誌刊出一篇十九大以來對台工作綜述的文章，稱圍台軍演等施壓措施使台灣社會認識到「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。大陸國台辦9日也刊出主任劉結一為《中國共產黨與祖國統一》一書撰寫的引言。

大陸國台辦9日於官網轉載刊於《黨建》雜誌、由中央台辦理論學習中心組撰寫的「攻堅克難 勇毅前行 在民族復興征程中推進祖國統一進程——黨的十九大以來對台工作綜述」一文。該文提及8月圍台軍演時稱，此舉加大對台獨勢力的軍事懾壓，依法打擊「台獨頑固分子」及其背後金主，促使台灣社會深刻認識到「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」，並批評民進黨政府「為謀取政黨私利，不惜充當外部勢力遏華棋子」。

文章再次強調，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」是新時代對台工作的根本遵循和行動綱領，並解釋「總體方略」由習近平對台工作的重要論述與一系列新理念、新思想、新戰略所構成，是解決台灣問題與推進統一的最新理論成果。

文章還重申和平統一、一國兩制，大陸堅持和完善一國兩制制度體系，積極探索「兩制」台灣方案，盡最大努力爭取和平統一的前景。該文最後提及要「維護穩固國際社會一中格局」，指台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。

此外，中共中央台辦組織編寫的《中國共產黨與祖國統一》上月中出版，劉結一撰寫的引言9日於國台辦官網刊出，除了回顧歷屆領導人的對台政策與功績，還提出多項解決台海問題的「啟示」。

劉結一於文中表示，大陸必須堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決挫敗兩個中國、一中一台，沉重打擊台獨勢力與外部干涉勢力勾連，大陸在與一切企圖阻礙統一勢力較量中積累了豐富經驗和充足手段，充分展示捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。但他也提到，當前和今後一個時期，「台海形勢依然複雜嚴峻，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化」。

劉結一稱，解決台灣問題的時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，兩岸關係的主導權主動權始終在大陸這一邊。他強調，大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，並積極探索「兩制」台灣方案。

劉結一指出，要鞏固兩岸關係政治基礎，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，共同深入探討兩岸關係和民族未來。

他並強調，要增強底線思維，堅決遏制台獨行徑和外部勢力干涉；大陸保留採取一切必要措施的選項，絕不為各種形式的台獨活動留下任何空間，絕不容許任何外來勢力干涉中國內政，堅定維護國家主權和領土完整，堅定維護國家主權、安全和發展利益。