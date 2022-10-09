高手在民間！有名阿伯在台北市某公車站旁石椅上，側身躺著看報紙，其特殊的「技能」讓網友驚嘆，原來是阿伯將寶特瓶當靠枕，但是該寶特瓶卻是以蓋子在下、瓶底在上的方式支撐住阿伯的頭；這特殊的技能也讓原PO驚嘆阿伯是「隱世高手」，而網友也讚嘆阿伯是「生活智慧王」、「睡夢羅漢」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中台北市某公車亭後方，有位阿伯側躺在一座石椅上，脫鞋雙腳交叉看報紙，然而，最吸睛的部分是，阿伯將寶特瓶當做靠枕，但該寶特瓶竟然是蓋子在下方，瓶底在上方撐住阿伯的頭；阿伯特殊技能也讓原PO驚嘆「這阿北是隱世高手啊」。

阿伯側躺在石椅上，竟是用保特瓶「蓋子下瓶底上」的方式撐住頭看報。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「莫非是七師叔的，睡夢羅漢拳？」、「給我一個支點我就能...」、「還好，不是用衛生筷」、「很想把他罐子拍掉是正常的嗎」、「『壓力』算得剛剛好」、「高手在民間」、「這個失手 會撞石椅 ，絕世高手」、「生活智慧王」、「等一下要教睡夢羅漢拳了嗎」。

另外也有網友表示，「之前在台北植物園和中正紀念堂（自由廣場）附近蠻常見到他」。