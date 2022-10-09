世界桌球團體賽迎來最高潮，男子冠軍戰部分由大陸男團對陣德國男團，本場大陸男團依舊派上了4強賽的組合樊振東、馬龍以及王楚欽，德國則是由杜達(Benedikt Duda)、邱黨及史特柏(Kay Stumper)出馬，相較於交手日本，大陸男團此戰顯然輕鬆許多，在沒有遭遇太多困難下以直落3擊敗德國男團，完成了賽會10連霸。

奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)、波爾(Timo Boll)、法蘭西斯卡(Patrick Franziska)等耳熟能詳的名將都未出賽，本屆德國以二軍陣容闖進冠軍戰，實力非同小可。首局由樊振東對決杜達，雖然開賽就處於3分落後，不過樊振東連續拿下6分掌握主導權，以11比8拿下首局，此後樊振東順風順水，再以11比8、11比9幫助大陸男團拿下第1點。

第2局大陸男團派上馬龍交手德國華裔選手邱黨，首局雙方交互領先，奮戰至9比9後由馬龍連取2分拿下，次局馬龍一開始取得4分領先，隨後再以11比6贏下第2局，儘管邱黨追回一局，不過馬龍沒有再給機會，第4局11比1順利讓大陸男團取得聽牌優勢。

第3點王楚欽碰上史特柏，仍在百名之外的史特柏自然不是對手，王楚欽沒有遇到太多麻煩，以11比7、11比8及11比4贏下第3點，大陸男團不費吹灰之力以直落3橫掃對手，拿下了賽會10連冠及第22座男團世錦賽冠軍。