台中市長選戰，國民黨籍現任市長盧秀燕尋求連任，穩扎穩打，民進黨蔡其昌挑戰，全力拉近選票差距。入口網站《Yahoo奇摩》7日起針對「你看好誰能當選台中市長？」發起網路民調，截至9日晚上10點，近約7500名網友參與投票，盧秀燕以72.7%壓倒性領先，蔡其昌則以11.5%排第二，陳美妃4.6%列第三。

《Yahoo奇摩》7日起針對「你看好誰能當選台北市長？」進行網路民調，截至9日晚上10點，已有約7500名網友參與投票。盧秀燕以72.7%壓倒性領先，蔡其昌則以11.5%排第二，陳美妃4.6%列第三。11.2%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你對現任台中市長盧秀燕的滿意度如何？」，有46.6%的網友非常滿意、26.9%還算滿意、7.5%不太滿意、非常不滿意5.8%，另外13.2%的網友表示不知道／沒意見。

該民調也針對「 你認為未來台中市最需要加強發展的方向為何？ （複選三項）」進行調查。有46.8%的網友認為警政治安是未來台中市最需要加強發展的方向、38.4%網友認為是交通建設、24.1%認為是經濟發展、12.7%教育品質、24.0%環境保護、8.2%公共衛生、5.6%文化建設、7.6%婦幼保障、3.1%多元文化、7.0%市容環境、11.9%長照資源、13.0%居住正義、其他2.0%，另外有11.9%的網友表示不知道／沒意見。