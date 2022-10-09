大陸多晶矽（太陽能電池產業基礎原料）價格居高不下，引來主管機關關切。大陸官方近期集體約談部分多晶矽主要企業和行業機構，引導相關單位加強自律自查和規範管理。陸媒引述知情人士透露，主要多晶矽企業都被約談，未來多晶矽價格可能走低。

澎湃新聞報導，自2020年下半年以來，受到市場需求持續旺盛與產業鏈供給彈性不足等因素影響，多晶矽價格從每噸最低不到人民幣（下同）6萬元大漲，在2021年底短暫回落後，2022年又重回漲勢，截至目前每噸價格已超過30萬元，處於近十年高位。

早在8月24日，大陸工信部等三部門就聯合發出通知，要嚴厲打擊太陽能產業領域哄抬價格與壟斷等違法違規行為。但即使三部門發聲，矽料價格自8月底以來仍持續上漲。

大陸工信部網站9日顯示，工信部、市場監管總局、國家能源局相關業務司局指出，近期太陽能產業部分環節產品價格持續急漲，引發產業鏈及供應鏈劇烈震盪，其中既有國際貿易環境複雜、疫情反覆衝擊、下游需求大增等原因，也有部分企業炒作哄抬價格與個別從業者囤積居奇等因素。下一步，將對業界出現的哄抬價格等違法行為加強查處且嚴厲打擊。

華爾街見聞報導，9月大陸多晶矽產量月增19％至7.35萬噸左右，而進入10月後至年底，多晶矽供應量會逐步增多，預計大陸全年矽料產量約85萬噸。所以從目前到年底矽料供應情況與上半年相比將明顯好轉。市場分析，剔除部分惡意哄抬價格的行為，主流矽料價格實際上還是由供需決定，隨著供應量釋放加上官方再次表態，矽料價格頂部可能已到來，價格鬆動指日可待。