Lulu（黃路梓茵）因為被影射為雙面女星，今（9日）發文自清。稍早，台視新聞主播陳家頤PO文為Lulu說話，透露女方私下的個性很真誠、親切，讓Lulu感動地留言。

陳家頤9日晚間在臉書表示，Lulu雖是台藝大廣電系的學妹，但兩人差了4屆，求學期間並不認識，只有耳聞Lulu的表現很亮眼。直到近幾年合作金曲獎的關係，兩人才有機會接觸，陳家頤笑說當時厚臉皮的追著Lulu叫學妹，Lulu也非常親切地喊她學姊，並發揮綜藝效果錄完花絮。

「其實在主持典禮的高壓下，她大可行禮如儀的簡單講個幾句話，然後把時間節省在專心備戰，或好好休息」，陳家頤表示，Lulu個性相當體貼，能理解她有收視壓力，願意敞開後台的主持人休息室，揭密為典禮準備的禮服、設計的橋段和哏，以及事前做足功課的資料。

陳家頤謙虛地稱，自己雖比Lulu年長，但自愧不如這位小學妹，「Lulu的專業、敬業、用心、堅持，無論在哪一行，都是成功的必備要件，但她又多了分親切、大方、謙遜、真誠」，陳家頤認為Lulu在綜藝中搞笑犧牲已不容易，不需要吸眼球的影射，最後不忘幫她喊話：「還要提醒評審們欠她一座金鐘今年該還了啊。」

文章發出不久後，Lulu現身留言：「謝謝學姐，這也太感人了～還花費你一個版面！」陳家頤回覆：「你值得啊！學妹加油」，主播侯乃榕也留言：「Lulu真誠又謙虛，更難得的是真的非常認真，為工作下足了功夫，今日成就非偶然，台藝兩位都好優秀」，被陳家頤稱讚回去：「乃榕姊也優秀優雅又知性認真，值得一萬個讚。」

「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）日前在小S節目爆料某位從《大學生了沒》出身的女星很雙面，人前會表現得很熱情，私下卻狂罵對方，網友透過關鍵字，瘋猜Sabrina 講的女星是Lulu。對此，Lulu發文喊冤，強調2013年就已從《大學生了沒》畢業，暗示不認識Sabrina，雖可理解節目需要效果，「但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡這讓人感到非常莫名且不舒服」也呼籲網友謠言止於智者，希望大家能明辨是非。